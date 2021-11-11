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В "Аэрофлоте" опровергли причастность к перевозке мигрантов в Белоруссию

Представители авиаперевозчика отметили, что информация о санкциях может негативно отразиться на деятельности компании.

11 ноября, 09:34
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/albums-18954214?z=photo-18954214_342065068/photos-18954214" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Мой Аэрофлот" </a>/ Юлиана Гончарова</p>

Фото © VK / "Мой Аэрофлот" / Юлиана Гончарова

Российская авиакомпания "Аэрофлот" опровергла информацию о причастности к массовой перевозке мигрантов в Белоруссию.

"Авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также Стамбул — Минск. Чартерные рейсы по указанным направлениям также не выполняются", — заявили в пресс-службе перевозчика.

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В компании уточнили, что граждане Ирана, Ирака и Сирии могут попасть через Россию в Белоруссию исключительно по российским транзитным визам, а с 1 октября через Москву в Минск из Бейрута попало только 19 человек, в то же время иракцев и сирийцев, следующих в столицу Белоруссии из Ташкента, Стамбула и Дубая, не зафиксировано.

Также перевозчик напомнил, что "Аэрофлот" входит в число крупнейших авиакомпаний, имеет представительства в десятках стран мира и угроза введения против него санкций может оказать существенное негативное влияние на операционную и финансовую деятельность.

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Акции "Аэрофлота" упали после новостей о возможных санкциях

Напомним, издание Politico сообщило, что Евросоюз может наложить санкции на российскую компанию "Аэрофлот" из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе. Список таких ограничений и компаний будет утверждаться ЕК на этой неделе. Пакет разделён на две части. В одну входят люди и организации, в другую — те, кто якобы несёт ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии.

Как уже писал Лайф, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

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В Польше заявили, что около 150 мигрантов пытались прорваться через границу

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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