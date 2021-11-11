В "Аэрофлоте" опровергли причастность к перевозке мигрантов в Белоруссию

Российская авиакомпания "Аэрофлот" опровергла информацию о причастности к массовой перевозке мигрантов в Белоруссию.

"Авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также Стамбул — Минск. Чартерные рейсы по указанным направлениям также не выполняются", — заявили в пресс-службе перевозчика.

В компании уточнили, что граждане Ирана, Ирака и Сирии могут попасть через Россию в Белоруссию исключительно по российским транзитным визам, а с 1 октября через Москву в Минск из Бейрута попало только 19 человек, в то же время иракцев и сирийцев, следующих в столицу Белоруссии из Ташкента, Стамбула и Дубая, не зафиксировано.

Также перевозчик напомнил, что "Аэрофлот" входит в число крупнейших авиакомпаний, имеет представительства в десятках стран мира и угроза введения против него санкций может оказать существенное негативное влияние на операционную и финансовую деятельность.