Росмолодёжь запустила по всей стране кампанию по популяризации волонтёрства

Масштабная программа по популяризации волонтёрства проходит по всей России. Её цель заключается в привлечении населения к активному участию в добровольческой деятельности и акции #МыВместе. Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.

"Третий год подряд канун Дня добровольца и Нового года мы стараемся сделать самым добрым и светлым временем года, напоминая россиянам о важности добровольческой деятельности и выражая благодарность всем, кто уже в рядах волонтёров. <...> Традиционно рекламная кампания предваряет проведение центрального форума на эту тему — в 2021 году это международный форум гражданского участия "Мы вместе", — приводятся слова руководителя Росмолодёжи Ксении Разуваевой.

По её словам, количество людей, вовлечённых в волонтёрство, постоянно увеличивается и на сегодняшний день можно говорить о том, что каждый десятый житель России хотя бы время от времени участвует в различных добровольческих акциях. Сообщается, что основной слоган проводимой кампании — "Добро — это ты". Рекламные макеты размещены на медиафасадах, экранах, интернет-ресурсах, а в основе концептов лежит объединение различных видов волонтёрской деятельности.

Напомним, что общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена весной 2020 года. На данный момент работает более 250 тысяч волонтёров и 84 региональных ресурсных центра добровольчества. В рамках акции было собрано свыше 1,8 миллиарда рублей, что позволило оказать помощь свыше 65 миллионам человек и предоставить людям 30 тысяч тонн товаров.