62% россиян готовы бросить работу ради хобби

62% россиян готовы бросить основную работу ради своего хобби, говорится в опросе онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру". Всего же увлечения есть у 77% респондентов, самыми распространёнными видами хобби стали столярное дело, автомеханика, плотничество и слесарные работы.

Так, 15% россиян увлекаются столярными работами, 10% — автомеханикой, ещё 9% — плотничеством. По 8% респондентов отдают предпочтение слесарным работам, ювелирному делу, а также пошиву одежды. Скульптурой и живописью увлекаются 7% участников опроса, еще 4% назвали своим хобби гончарное дело, 3% — резьбу по дереву и столько же — работу с металлом и ковку. Чуть больше 1% выбрали стеклодувное дело. Ещё 16% готовят, ухаживают за цветами, вышивают, шьют одежду домашним животным и занимаются земледелием.

Монетизировать свое хобби оказался способен 51% респондентов. Большая часть из них занимается ювелирным делом или столярными работами. Вторая половина опрошенных оставляет результаты своего труда себе.

"7 из 10 опрошенных (70%) отметили, что их хобби не окупается. Ещё 14% рассказали, что им удаётся окупить вложенные в своё увлечение средства, а 16% получают от ручного труда прибыль", — выяснили исследователи.

Опрос также показал, что более решительны в этом вопросе мужчины — уйти с работы и заниматься ручным трудом готов 61% из них. Женщины оказались менее категоричными — уволиться ради хобби согласны 59% респонденток.