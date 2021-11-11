В Совфеде пригрозили ЕС запретом полётов над Россией в случае санкций против "Аэрофлота"
Сенатор Джабаров отметил, что Европа напрасно пытается надавить, используя российскую авиакомпанию. По его мнению, этот бесполезный ход приведёт только к ухудшению отношений.
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Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Лайфом прокомментировал новость о том, что Евросоюз может наложить санкции на "Аэрофлот" из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе. Парламентарий допустил, что в таком случае Россия может запретить пролёты самолётов западных авиакомпаний над нашей территорией.
Джабаров отметил, что в Европе пытаются притянуть за уши Россию в ситуацию, которая к нашей стране не имеет никакого отношения.
"Введение санкций против крупнейшего российского перевозчика может привести к тому, что Россия адекватно ответит. И я думаю, что потери будут более тяжёлыми для западных авиакомпаний, которые используют российскую территорию для перелёта из Европы в Азию, Китай и даже Штаты", — считает сенатор.
Европа напрасно пытается надавить, используя "Аэрофлот", подчеркнул Джабаров. По его мнению, этот бесполезный ход приведёт только к ухудшению отношений.
"И чего добивается Европа, непонятно, потому что никакой выгоды от этого не будет, а вот вреда они могут нанести очень много. Надеюсь, что им хватит ума до такой глупости не доходить", — добавил собеседник.
Россия вполне может запретить западным авиакомпаниям пролёт через свою территорию, отметил Джабаров. Он напомнил, что до сих пор несколько американских компаний не получили такое право.
"И мы можем сделать то же самое и по западным компаниям — немецким, французским, если они допустят такие недружественные шаги в отношении "Аэрофлота", — заключил политический деятель.
Ранее Лайф сообщал, что акции "Аэрофлота" упали после новостей о возможных санкциях. На 10:11 по времени российской столицы на Московской бирже они торговались на уровне 67,08 рубля за бумагу.
Напомним, издание Politico сообщило, что Евросоюз может наложить санкции на российскую компанию "Аэрофлот" из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе. Список таких ограничений и компаний будет утверждаться ЕК на этой неделе. Пакет разделён на две части. В одну входят люди и организации, в другую — те, кто якобы несёт ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии.
Как уже писал Лайф, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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