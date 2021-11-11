В Совфеде пригрозили ЕС запретом полётов над Россией в случае санкций против "Аэрофлота"

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Лайфом прокомментировал новость о том, что Евросоюз может наложить санкции на "Аэрофлот" из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе. Парламентарий допустил, что в таком случае Россия может запретить пролёты самолётов западных авиакомпаний над нашей территорией.

Джабаров отметил, что в Европе пытаются притянуть за уши Россию в ситуацию, которая к нашей стране не имеет никакого отношения.

"Введение санкций против крупнейшего российского перевозчика может привести к тому, что Россия адекватно ответит. И я думаю, что потери будут более тяжёлыми для западных авиакомпаний, которые используют российскую территорию для перелёта из Европы в Азию, Китай и даже Штаты", — считает сенатор.

Европа напрасно пытается надавить, используя "Аэрофлот", подчеркнул Джабаров. По его мнению, этот бесполезный ход приведёт только к ухудшению отношений.

"И чего добивается Европа, непонятно, потому что никакой выгоды от этого не будет, а вот вреда они могут нанести очень много. Надеюсь, что им хватит ума до такой глупости не доходить", — добавил собеседник.

Россия вполне может запретить западным авиакомпаниям пролёт через свою территорию, отметил Джабаров. Он напомнил, что до сих пор несколько американских компаний не получили такое право.

"И мы можем сделать то же самое и по западным компаниям — немецким, французским, если они допустят такие недружественные шаги в отношении "Аэрофлота", — заключил политический деятель.

Ранее Лайф сообщал, что акции "Аэрофлота" упали после новостей о возможных санкциях. На 10:11 по времени российской столицы на Московской бирже они торговались на уровне 67,08 рубля за бумагу.