Почти 30 тысяч россиян могут потерять деньги за путёвки из-за проблем греческого туроператора

Более 27 тысяч россиян могут потерять деньги за несостоявшиеся отпуска в Греции, если Ростуризмом не будут найдены варианты, при которых туристический оператор Mouzenidis Travel сможет возобновить работу в нашей стране. Об этом сообщили в РБК.

Отмечается, что 9 ноября в Федеральном агентстве по туризму прошло экстренное совещание с экспертами и участниками рынка по поводу сложившейся ситуации вокруг Mouzenidis Travel. Компания должна предоставить в ведомство сведения о новом договоре страхования. В ином случае её российские юридические лица будут исключены из Единого федерального реестра туроператоров, тогда компенсация по страховке может оказаться под угрозой.

Приостановка обслуживания туристов Mouzenidis Travel Greece должна была изначально продлиться с 18 по 26 июня 2021 года, но потом сроки были продлены. Отмечается, что проблемы начались после смерти основателя фирмы в марте текущего года, затем появились юридические сложности. Хотя компания летом объявила о возобновлении работы до 21 августа, туроператор до сих пор не выполнил обещание. С 1 сентября по 31 октября билеты на отдых были автоматически отменены. Тогда компания заявила, что делает "всё возможное для возобновления нормальной работы", но при этом речи о сроках её восстановления не было.

Со ссылкой на данные Ростуризма указывается, что как минимум 27 тысяч человек на 31 марта 2020 года приобрели туры у Mouzenidis Travel Greece на сумму около €18 млн (а это почти 1,6 млрд рублей по курсу ЦБ на 31 марта). Согласно российскому законодательству, туристическая компания, которая собирается продолжать свою деятельность, должна иметь не только финансовое обеспечение, но и вовремя продлевать его не позднее чем за 45 дней до истечения срока действующего финансового обеспечения.