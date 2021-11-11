В Перми вынесли приговор виновным в гибели постояльцев мини-отеля, заживо сварившихся в кипятке

Судья зачитывает приговор фигурантам дела о трагедии в пермском хостеле "Карамель". Видео © LIFE

Суд вынес приговор замначальника службы эксплуатации ООО "Пермская сетевая компания" Сергею Агееву и бывшему главному инженеру ООО "Управляющая компания "Профи-Дом" Вячеславу Хилькову, признав их виновными и отправив на два года в колонию-поселение по делу о гибели людей в хостеле "Карамель". Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Как установили следствие и суд, Агеев и Хильков нарушили правила безопасности и исполняли свои обязанности ненадлежащим образом. Вследствие чего ночью 20 января 2020 года произошёл прорыв трубы горячего теплоснабжения, были затоплены подвальные помещения жилого комплекса на улице Советской Армии в Перми. Именно там располагалась мини-гостиница "Карамель".

"Это повлекло гибель пяти человек. Трое постояльцев получили ожоги различной степени тяжести", — говорится в релизе ведомства.