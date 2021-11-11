Российские Ту-160 проводят имитацию бомбометания на полигоне в Белоруссии
Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца отрабатывают ряд учебно-боевых задач.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию бомбометания на авиационном полигоне Ружанский в Белоруссии. Об этом рассказали в Минобороны республики.
"В настоящее время два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию бомбометания на авиационном полигоне Ружанский без применения авиационных средств поражения", — говорится в сообщении ведомства.
А накануне два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российских ВКС выполнили патрулирование в воздушном пространстве на территории Белоруссии. В Министерстве обороны республики предупредили, что такие облёты будут регулярными.
Комментариев: 0