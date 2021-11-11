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"Газпром" вернулся к максимальным объёмам транзита газа в Европу через Украину

При этом в Незалежной отмечают, что готовы обеспечивать мощности, превышающие текущие в 2,5 раза.

11 ноября, 09:19

Фото © Facebook / Gazprom

"Газпром" второй день подряд осуществляет прокачку газа через Украину по контрактным обязательствам. Об этом сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Объём ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объёмам в 109 миллионов кубометров после снижения почти до 54 миллионов кубометров в середине октября", — написал он в "Фейсбуке", уточнив, что никаких дополнительных объёмов "Газпром" не бронировал.

На сайте компании уточняется, что российский холдинг заказал транзитные мощности в объёме 77,1 миллиона кубометров через газораспределительную станцию "Суджа" и 32,2 млн куб. м через станцию "Сохрановка".

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Макогон также добавил, что Незалежная готова обеспечивать транзит до 250 млн куб. м в сутки, что в 2,5 раза превышает текущие объёмы.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские хранилища после того, как будут заполнены отечественные ПХГ. Позже Алексей Миллер заявил, что компания полностью закончит закачку газа в российские подземные хранилища к 8 ноября.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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