"Газпром" вернулся к максимальным объёмам транзита газа в Европу через Украину

"Газпром" второй день подряд осуществляет прокачку газа через Украину по контрактным обязательствам. Об этом сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Объём ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объёмам в 109 миллионов кубометров после снижения почти до 54 миллионов кубометров в середине октября", — написал он в "Фейсбуке", уточнив, что никаких дополнительных объёмов "Газпром" не бронировал.

На сайте компании уточняется, что российский холдинг заказал транзитные мощности в объёме 77,1 миллиона кубометров через газораспределительную станцию "Суджа" и 32,2 млн куб. м через станцию "Сохрановка".

Макогон также добавил, что Незалежная готова обеспечивать транзит до 250 млн куб. м в сутки, что в 2,5 раза превышает текущие объёмы.