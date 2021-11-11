ФСБ раскрыла секретные документы о подготовке Японией нападения на СССР

Опубликованные данные датируются 1946 годом и входят в состав "Особой папки" Главного управления советской военной контрразведки СМЕРШ, хранящейся в Центральном архиве ФСБ.

ФСБ сняла гриф "секретно" с ряда документов, содержащих данные о подготовке военного удара Японии по СССР, в котором предлагалось захватить территорию Сибири до Байкала и Дальний Восток. Публикация на сайте спецслужбы приурочена к 73-й годовщине окончания Токийского процесса — международного военного трибунала над должностными лицами империи, причастными к военным преступлениям.

В документах, в частности, фигурируют протоколы допросов шести высокопоставленных японских военных преступников. СМЕРШу удалось арестовать многих руководителей японской армии: например, бывшего заместителя военного министра Японии генерал-лейтенанта Киедзи Томинагу и экс-командующего обороной Квантунского укреплённого района генерал-лейтенанта Кендзо Янагиту. Из документов следует, что они также дали показания о том, что японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против Советского Союза, причём действовали они по сговору с германским правительством.