ФСБ раскрыла секретные документы о подготовке Японией нападения на СССР
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Опубликованные данные датируются 1946 годом и входят в состав "Особой папки" Главного управления советской военной контрразведки СМЕРШ, хранящейся в Центральном архиве ФСБ.
ФСБ сняла гриф "секретно" с ряда документов, содержащих данные о подготовке военного удара Японии по СССР, в котором предлагалось захватить территорию Сибири до Байкала и Дальний Восток. Публикация на сайте спецслужбы приурочена к 73-й годовщине окончания Токийского процесса — международного военного трибунала над должностными лицами империи, причастными к военным преступлениям.
В документах, в частности, фигурируют протоколы допросов шести высокопоставленных японских военных преступников. СМЕРШу удалось арестовать многих руководителей японской армии: например, бывшего заместителя военного министра Японии генерал-лейтенанта Киедзи Томинагу и экс-командующего обороной Квантунского укреплённого района генерал-лейтенанта Кендзо Янагиту. Из документов следует, что они также дали показания о том, что японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против Советского Союза, причём действовали они по сговору с германским правительством.
Напомним, что этим летом президент России Владимир Путин написал статью для немецкого издания к 80-летию начала Великой Отечественной войны. А год назад российский лидер подготовил материал для американского журнала National Interest под названием "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В ней Путин рассказал западным читателям о вкладе СССР в победу над нацистской Германией, попытках переписать историю и намерениях России твёрдо противостоять этому.