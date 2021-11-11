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В Польше не подтвердили данные о задержании россиянина за помощь мигрантам

При этом ранее польская погранохрана сообщила, что на границе задержали трёх человек.

11 ноября, 09:37
<p>Фото © Stringer / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Stringer / Anadolu Agency via Getty Images

Министерство иностранных дел Польши не подтвердило информацию о задержании россиянина на границе за помощь мигрантам. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина.

"Никакой информации про людей, которые были бы русскими гражданами или гражданами других государств, в польском МИД не знаем. Не подтверждаю (информацию о задержании россиянина)", отметил он в эфире радио "Эхо Москвы".

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Напомним, ранее польская погранохрана сообщила, что за помощь беженцам на границе задержали трёх человек, в том числе россиянина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что в Москве надеются на прояснение ситуации.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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