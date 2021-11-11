В Польше не подтвердили данные о задержании россиянина за помощь мигрантам
При этом ранее польская погранохрана сообщила, что на границе задержали трёх человек.
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Министерство иностранных дел Польши не подтвердило информацию о задержании россиянина на границе за помощь мигрантам. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина.
"Никакой информации про людей, которые были бы русскими гражданами или гражданами других государств, в польском МИД не знаем. Не подтверждаю (информацию о задержании россиянина)", — отметил он в эфире радио "Эхо Москвы".
Напомним, ранее польская погранохрана сообщила, что за помощь беженцам на границе задержали трёх человек, в том числе россиянина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что в Москве надеются на прояснение ситуации.
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