В Польше не подтвердили данные о задержании россиянина за помощь мигрантам

Министерство иностранных дел Польши не подтвердило информацию о задержании россиянина на границе за помощь мигрантам. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина.

"Никакой информации про людей, которые были бы русскими гражданами или гражданами других государств, в польском МИД не знаем. Не подтверждаю (информацию о задержании россиянина)", — отметил он в эфире радио "Эхо Москвы".