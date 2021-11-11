В Кремле назвали безумной идею введения санкций против "Аэрофлота"

В Кремле прокомментировали информацию издания Politico о том, что Евросоюз может наложить санкции на российскую компанию "Аэрофлот" из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе . По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва рассчитывает, что эта "безумная идея" живёт только на уровне информационных вбросов.

Ранее в самом "Аэрофлоте" опровергли причастность к перевозке мигрантов в Белоруссию. Представители авиаперевозчика отметили, что информация о санкциях может негативно отразиться на деятельности компании. В "Аэрофлоте" уточнили, что граждане Ирана, Ирака и Сирии могут попасть через Россию в Белоруссию исключительно по российским транзитным визам, а с 1 октября через Москву в Минск из Бейрута попало только 19 человек, в то же время иракцев и сирийцев, следующих в столицу Белоруссии из Ташкента, Стамбула и Дубая, не зафиксировано.