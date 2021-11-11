РФ пытается помочь в урегулировании ситуации на белорусско-польской границе
Как отметили в Кремле, Москва не имеет никакого отношения к происходящему, однако, как и все другие столицы, не может оставаться равнодушной.
Фото © ТАСС / Пограничный комитет Белоруссии
Россия пытается прилагать усилия к разрешению миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президент [РФ Владимир] Путин вчера имел телефонный разговор с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель, они обсуждали ситуацию. Они продолжат своё общение, об этом они условились. Россия, как и все другие страны, пытается прилагать усилия к разрешению данной ситуации", — сообщил пресс-секретарь российского лидера.
При этом Песков подчеркнул, что Москва не имеет никакого отношения к происходящему на границе Польши и Белоруссии.
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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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