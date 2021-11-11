НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

РФ пытается помочь в урегулировании ситуации на белорусско-польской границе

Как отметили в Кремле, Москва не имеет никакого отношения к происходящему, однако, как и все другие столицы, не может оставаться равнодушной.

11 ноября, 09:55

Фото © ТАСС / Пограничный комитет Белоруссии

Россия пытается прилагать усилия к разрешению миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент [РФ Владимир] Путин вчера имел телефонный разговор с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель, они обсуждали ситуацию. Они продолжат своё общение, об этом они условились. Россия, как и все другие страны, пытается прилагать усилия к разрешению данной ситуации", — сообщил пресс-секретарь российского лидера.

В Польше заявили, что около 150 мигрантов пытались прорваться через границу

В Польше заявили, что около 150 мигрантов пытались прорваться через границу

При этом Песков подчеркнул, что Москва не имеет никакого отношения к происходящему на границе Польши и Белоруссии.

"Мы на войне за лучшую жизнь": Беженцы пожаловались на тяжёлую обстановку на белорусско-польской границе

"Мы на войне за лучшую жизнь": Беженцы пожаловались на тяжёлую обстановку на белорусско-польской границе

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1