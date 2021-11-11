В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

Власти Краснодарского края ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей в возрасте от 60 лет и старше. Об этом говорится в соответствующем постановлении краевого управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что в возрастной структуре среди заболевших удельный вес составляют жители пожилого возрасте — 28,5%. В связи с чем главный санитарный врач региона Мария Потёмкина установила, что обязательной вакцинации подлежат лица в возрасте 60 лет и старше, работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, а также лица, проживающие в этих организациях и с хроническими заболеваниями.

Первым компонентом указанные лица должны привиться до 13 декабря 2021 года, вторым — до 13 января 2022 года. Руководителям организаций необходимо организовать процедуры.