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В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

Первым компонентом антиковидной вакцины указанные лица должны привиться до 13 декабря 2021 года, вторым — до 13 января 2022 года.

11 ноября, 09:52
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Власти Краснодарского края ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей в возрасте от 60 лет и старше. Об этом говорится в соответствующем постановлении краевого управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что в возрастной структуре среди заболевших удельный вес составляют жители пожилого возрасте — 28,5%. В связи с чем главный санитарный врач региона Мария Потёмкина установила, что обязательной вакцинации подлежат лица в возрасте 60 лет и старше, работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, а также лица, проживающие в этих организациях и с хроническими заболеваниями.

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Первым компонентом указанные лица должны привиться до 13 декабря 2021 года, вторым — до 13 января 2022 года. Руководителям организаций необходимо организовать процедуры.

Ранее Лайф рассказывал, что глава СПЧ поддержал идею прописать в законе возможность обязательной вакцинации. По мнению Валерия Фадеева, это позволит избежать в стране "правовых нестыковок" в случае введения такой меры.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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