В Кремле допустили введение новых ограничений при недостижении массового иммунитета к ковиду
Если в ближайшие месяцы не удастся достичь необходимого уровня, начнётся усиленное распространение коронавирусной инфекции, будет рост числа заболевших и госпитализированных.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Если в России в ближайшие месяцы не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, то в стране вырастет заболеваемость ковидом, следовательно, будут введены новые ограничительные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будет усиленное распространение инфекции, растущее количество заболевших. Будет растущее количество госпитализированных, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции. И будут дополнительные меры", — сообщил официальный представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в Кремле сочли возможной полную отмену QR-кодов только после окончания пандемии. По словам Дмитрия Пескова, ориентироваться на уровень коллективного иммунитета здесь не стоит, потому что это величина, к сожалению, не постоянная.
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