В Кремле допустили введение новых ограничений при недостижении массового иммунитета к ковиду

Если в России в ближайшие месяцы не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, то в стране вырастет заболеваемость ковидом, следовательно, будут введены новые ограничительные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будет усиленное распространение инфекции, растущее количество заболевших. Будет растущее количество госпитализированных, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции. И будут дополнительные меры", — сообщил официальный представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.