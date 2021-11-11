Перевозка мигрантов в Белоруссию не противоречит международным нормам, напомнил Песков
При этом представитель Кремля считает, что сложившаяся на границе с Польшей ситуация должна стать предметом серьёзной обеспокоенности здравомыслящих людей в Евросоюзе.
Фото © ТАСС / Юрий Шамшур
Перевозка мигрантов в Белоруссию не противоречит международным нормам, даже если к этому причастны какие-то авиакомпании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он напомнил о заявлении "Аэрофлота", который опроверг свою причастность к перевозкам беженцев.
"Кроме того, даже если какие-то авиакомпании это делают, это никоим образом не противоречит никаким международным нормам, это нужно чётко осознавать", — сказал представитель Кремля.
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Песков заметил, что сложившийся на белорусско-польской границе миграционный кризис и находящиеся с обеих сторон должны стать предметом серьёзной обеспокоенности здравомыслящих людей в Евросоюзе.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
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