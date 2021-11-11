Перевозка мигрантов в Белоруссию не противоречит международным нормам, напомнил Песков

Перевозка мигрантов в Белоруссию не противоречит международным нормам, даже если к этому причастны какие-то авиакомпании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он напомнил о заявлении "Аэрофлота", который опроверг свою причастность к перевозкам беженцев.