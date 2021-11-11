Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод "Ямал — Европа" из-за возможных санкций ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод "Ямал — Европа", через который идёт транзит голубого топлива из РФ, в ответ на возможные санкции со стороны Евросоюза. Об этом он заявил во время совещания с руководством Совета министров.

"Мы обогреваем Европу, они нам ещё угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют [границу] — пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", — цитирует главу республики БелТА.