Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод "Ямал — Европа" из-за возможных санкций ЕС
Глава Белоруссии отметил, что такие действия в отношении республики не должны оставаться без ответа.
Фото © ТАСС / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод "Ямал — Европа", через который идёт транзит голубого топлива из РФ, в ответ на возможные санкции со стороны Евросоюза. Об этом он заявил во время совещания с руководством Совета министров.
"Мы обогреваем Европу, они нам ещё угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют [границу] — пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", — цитирует главу республики БелТА.
Лукашенко отметил, что угрозы Польши о закрытии границы с Белоруссией не пугают Минск, при этом если республика закроет транзит через свою территорию, то неизвестно, что из этого выйдет для тех же поляков и немцев. Он подчеркнул, что, защищая свои суверенитет и независимость, власти не должны останавливаться ни перед чем.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
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