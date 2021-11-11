Путин обеспокоен учениями ВМС США в Чёрном море

Военные учения Североатлантического альянса в акватории Чёрного моря являются предметом обеспокоенности президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он об этом говорил. <...> Подобные действия в непосредственной близости от наших границ не могут не быть причиной нашего повышенного внимания и мер предосторожности", — сказал журналистам представитель Кремля.

Песков отметил, что на данный момент переговоров между администрациями президентов по этому вопросу пока не было. При этом он подчеркнул, что российский лидер следит за данной ситуацией в режиме реального времени.