Путин обеспокоен учениями ВМС США в Чёрном море
Дмитрий Песков отметил, что переговоров между администрациями президентов по этому вопросу пока не было. Он также подчеркнул, что глава государства следит за ситуацией в режиме реального времени.
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Военные учения Североатлантического альянса в акватории Чёрного моря являются предметом обеспокоенности президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он об этом говорил. <...> Подобные действия в непосредственной близости от наших границ не могут не быть причиной нашего повышенного внимания и мер предосторожности", — сказал журналистам представитель Кремля.
Песков отметил, что на данный момент переговоров между администрациями президентов по этому вопросу пока не было. При этом он подчеркнул, что российский лидер следит за данной ситуацией в режиме реального времени.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны заявило о создании США многонациональной военной группировки у границы РФ. Там напомнили, что сейчас в акватории Чёрного моря находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием.
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