Оперштаб подтвердил подготовку законов об обязательных QR-кодах на транспорте и в магазинах

Федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса официально сообщил о подготовке законопроектов о введении обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах.

"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно", — говорится в сообщении.

Ранее о том, что профильные министерства и транспортные компании рассматривают техническую возможность запуска системы проверки QR-кодов в самолётах, сообщил РБК. Источник издания уточнил, что такая возможность может быть рассмотрена, если произойдёт ухудшение эпидемиологической ситуации. В Кремле при этом пояснили, что данная тема находится в ведении правительственного штаба по борьбе с ковидом.