Оперштаб подтвердил подготовку законов об обязательных QR-кодах на транспорте и в магазинах
О внесении этих инициатив в Госдуму обещают сообщить дополнительно. Детали законопроекта не приводятся.
Фото © ТАСС / Максим Коротченко
Федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса официально сообщил о подготовке законопроектов о введении обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах.
"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно", — говорится в сообщении.
Ранее о том, что профильные министерства и транспортные компании рассматривают техническую возможность запуска системы проверки QR-кодов в самолётах, сообщил РБК. Источник издания уточнил, что такая возможность может быть рассмотрена, если произойдёт ухудшение эпидемиологической ситуации. В Кремле при этом пояснили, что данная тема находится в ведении правительственного штаба по борьбе с ковидом.
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