Опубликовано фото с места аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае
По факту происшествия Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Также проверку проводит прокуратура.
Фото © Telegram-канал SHOT
При аварийной посадке в Красноярском крае вертолёт Ми-8 задел несколько десятков деревьев. Как видно на фотографии, опубликованной телеграм-каналом SHOT, винтокрылое судно также получило повреждения.
Всё произошло недалеко от посёлка Светлогорск. На борту в это время находились три человека, серьёзных травм они не получили.
После случившегося Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
Предварительно установлено, что вертолёт совершал полёт по маршруту Валек — Светлогорск — Игарка и при заходе на посадочную площадку задел кроны деревьев. При ударе о землю у винтокрылого судна оборвалась хвостовая балка, также был повреждён топливный бак. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия, в ходе которых будет дана оценка действиям членов экипажа и наземных служб.
Также проверку о безопасности полётов проводит транспортная прокуратура Норильска.
А в конце сентября под Хабаровском пропал с радаров самолёт Ан-26. На его борту находилось шесть человек. Воздушное судно выполняло плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. Утром 23 сентября обломки самолёта обнаружили на склоне сопки. Лайф публиковал первое фото с места крушения. 24 сентября были обнаружены останки тел погибших.
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