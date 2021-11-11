Опубликовано фото с места аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

При аварийной посадке в Красноярском крае вертолёт Ми-8 задел несколько десятков деревьев. Как видно на фотографии, опубликованной телеграм-каналом SHOT, винтокрылое судно также получило повреждения.

Всё произошло недалеко от посёлка Светлогорск. На борту в это время находились три человека, серьёзных травм они не получили.

После случившегося Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

Предварительно установлено, что вертолёт совершал полёт по маршруту Валек — Светлогорск — Игарка и при заходе на посадочную площадку задел кроны деревьев. При ударе о землю у винтокрылого судна оборвалась хвостовая балка, также был повреждён топливный бак. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия, в ходе которых будет дана оценка действиям членов экипажа и наземных служб.