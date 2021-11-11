Житель Новгородской области обнаружил в печи почти килограмм взрывчатки
Александр уверен: её подкинула соседка, с которой он делит подвал. Однако сам мужчина был ранее судим по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ.
Фото © t.me / shot_shot
52-летний житель города Сольцы Новгородской области обнаружил в печи своего дома 800 граммов взрывчатки, когда хотел подтопить в доме. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Когда мужчина спустился в подвал, где находится печь, заметил, что вещи лежат не на своих местах. Также он рассказал, что одна из стен была неровной, будто бы пеноблоки кто-то разобрал и сложил снова. При этом мужчина заметил, что подложить взрывчатку могла его соседка, с которой он делит подвальное помещение.
Как утверждает Александр, раньше он встречался с соседской дочерью, но позднее пара рассталась. Тогда несостоявшаяся тёща якобы завила, что не даст ему жить спокойно. С тех пор соседи постоянно ругаются. Однако есть интересное совпадение: мужчина ранее был судим по статье о незаконном хранении взрывчатки. Вдобавок он работает кочегаром на местном деревообрабатывающем предприятии. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку.
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