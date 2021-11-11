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Житель Новгородской области обнаружил в печи почти килограмм взрывчатки

Александр уверен: её подкинула соседка, с которой он делит подвал. Однако сам мужчина был ранее судим по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ.

11 ноября, 10:24
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/32000?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shot_shot</a></p>

Фото © t.me / shot_shot

52-летний житель города Сольцы Новгородской области обнаружил в печи своего дома 800 граммов взрывчатки, когда хотел подтопить в доме. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Когда мужчина спустился в подвал, где находится печь, заметил, что вещи лежат не на своих местах. Также он рассказал, что одна из стен была неровной, будто бы пеноблоки кто-то разобрал и сложил снова. При этом мужчина заметил, что подложить взрывчатку могла его соседка, с которой он делит подвальное помещение.

  • Фото © t.me / shot_shot
    Фото © t.me / shot_shot
  • Фото © t.me / shot_shot
    Фото © t.me / shot_shot
  • Фото © t.me / shot_shot
    Фото © t.me / shot_shot
  • Фото © t.me / shot_shot
    Фото © t.me / shot_shot

Фото © t.me / shot_shot

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Как утверждает Александр, раньше он встречался с соседской дочерью, но позднее пара рассталась. Тогда несостоявшаяся тёща якобы завила, что не даст ему жить спокойно. С тех пор соседи постоянно ругаются. Однако есть интересное совпадение: мужчина ранее был судим по статье о незаконном хранении взрывчатки. Вдобавок он работает кочегаром на местном деревообрабатывающем предприятии. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку.

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Ранее Лайф сообщал, что двух готовивших теракты в Керчи подростков приговорили к 4 и 7 годам колонии. Подсудимые разработали планы нападений, найдя в Интернете инструкции по изготовлению СВУ.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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