Facebook заблокировал звук в видео с гимном Украины за нарушение авторских прав

Пользователи Facebook сообщили о блокировке звука при воспроизведении государственного гимна Украины во время трансляций из-за нарушения авторских прав. Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Как поясняется в предупреждении от соцсети, права на украинский гимн принадлежат известному певцу, народному артисту Украины Александру Пономарёву. Так, в трансляции заседания сессии поселкового совета Немешаево в начале и конце исполняется гимн Незалежной, однако звук был частично удалён. Соцсеть посчитала, что момент из видео, когда играла мелодия, находится под защитой авторских прав.

С помощью алгоритмов Facebook определяет участки контента, защищённого авторским правом, и блокирует в такие моменты звук на видео, чтобы защищать права исполнителей.