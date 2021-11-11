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Facebook заблокировал звук в видео с гимном Украины за нарушение авторских прав

Как посчитала соцсеть, права принадлежат известному в Незалежной певцу Александру Пономарёву.

11 ноября, 10:34
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Пользователи Facebook сообщили о блокировке звука при воспроизведении государственного гимна Украины во время трансляций из-за нарушения авторских прав. Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны".

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Как поясняется в предупреждении от соцсети, права на украинский гимн принадлежат известному певцу, народному артисту Украины Александру Пономарёву. Так, в трансляции заседания сессии поселкового совета Немешаево в начале и конце исполняется гимн Незалежной, однако звук был частично удалён. Соцсеть посчитала, что момент из видео, когда играла мелодия, находится под защитой авторских прав.

С помощью алгоритмов Facebook определяет участки контента, защищённого авторским правом, и блокирует в такие моменты звук на видео, чтобы защищать права исполнителей.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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