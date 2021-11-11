Юрист напомнил, какие штрафы грозят водителям за игнорирование техосмотра

Техосмотр личных легковых авто нужно проводить минимум раз в два года, объяснил "Тульской службе новостей" юрист компании "Решение" Сергей Сорокин. Однако если этого не сделать, водителю будет грозить штраф.

При первом нарушении его сумма составит от 500 рублей, при повторном — он возрастает в 10 раз. Также пропуск своевременной проверки автомобиля может привести к лишению прав.

"За автомобиль без техосмотра взимается штраф. При первом нарушении — от 500 до 800 рублей, при повторном — от 5000 рублей до лишения прав в соответствии со статьей 12.1 Кодекса об административных правонарушениях", — пояснил юрист.

Машины возрастом от четырёх до 10 лет должны проходить проверку раз в два года. Автомобили старше 10 лет необходимо осматривать каждый год, автобусы, такси и грузовики не старше пяти лет — раз в год, затем каждые полгода.