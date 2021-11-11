Польские солдаты применяют против живущих на белорусско-польской границе в палаточных лагерях мигрантов боевое оружие и стреляют поверх их голов в сторону территории Белоруссии. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

"Как пограничник вам говорю: в советские времена, если бы только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стёрли бы всё с лица земли. Это страшное нарушение", — приводит БелТА слова белорусского лидера.

Лукашенко также обвинил польских силовиков в избиении беженцев, которые пытаются прорваться через границу. По его словам, военные калечат людей, а затем попросту "выбрасывают" на территорию республики.