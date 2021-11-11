"Это страшное нарушение": Лукашенко заявил о стрельбе польских военных в сторону Белоруссии поверх голов беженцев
Белорусский лидер подчеркнул, что в советские времена, если бы в сторону республики был замечен хоть один выстрел,"там стёрли бы всё с лица земли".
Александр Лукашенко. Фото © Официальный сайт президента Белоруссии
Польские солдаты применяют против живущих на белорусско-польской границе в палаточных лагерях мигрантов боевое оружие и стреляют поверх их голов в сторону территории Белоруссии. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.
"Как пограничник вам говорю: в советские времена, если бы только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стёрли бы всё с лица земли. Это страшное нарушение", — приводит БелТА слова белорусского лидера.
Лукашенко также обвинил польских силовиков в избиении беженцев, которые пытаются прорваться через границу. По его словам, военные калечат людей, а затем попросту "выбрасывают" на территорию республики.
А ранее СМИ сообщили о первой смерти в лагере мигрантов на границе Польши и Белоруссии. Отмечается, что тело якобы забрали белорусские службы. При этом официально информация о трагическом инциденте не подтверждена.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
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