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Лукашенко обеспокоен возможностью переброса оружия в лагерь мигрантов на границе

Глава республики поручил Минобороны, КГБ и погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск Польши и других стран НАТО.

11 ноября, 10:58

Фото © ТАСС / Пограничный комитет Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается, что мигрантам, разбившим лагерь на границе республики с Польшей, могут перебросить оружие и боеприпасы. Об этом он заявил во время совещания с правительством.

Как сообщает "БелТА", глава государства обратил внимание, что "наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт". По его словам, случаи передачи оружия фиксируются последние двое суток.

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"Оружие в основном идёт, и мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему, из Донбасса. Идёт оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их", — сказал глава республики.

Президент Белоруссии поручил Министерству обороны, КГБ и погранвойскам страны обеспечить контроль за передвижением войск Польши и других стран на границе.

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Ранее Лукашенко заявил о стрельбе польских военных в сторону Белоруссии поверх голов беженцев. Белорусский лидер подчеркнул, что в советские времена, если бы в сторону республики был замечен хоть один выстрел, то "там стёрли бы всё с лица земли".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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