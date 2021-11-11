Лукашенко обеспокоен возможностью переброса оружия в лагерь мигрантов на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается, что мигрантам, разбившим лагерь на границе республики с Польшей, могут перебросить оружие и боеприпасы. Об этом он заявил во время совещания с правительством.

Как сообщает "БелТА", глава государства обратил внимание, что "наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт". По его словам, случаи передачи оружия фиксируются последние двое суток.

"Оружие в основном идёт, и мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему, из Донбасса. Идёт оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их", — сказал глава республики.

Президент Белоруссии поручил Министерству обороны, КГБ и погранвойскам страны обеспечить контроль за передвижением войск Польши и других стран на границе.