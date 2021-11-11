Лукашенко обеспокоен возможностью переброса оружия в лагерь мигрантов на границе
Глава республики поручил Минобороны, КГБ и погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск Польши и других стран НАТО.
Фото © ТАСС / Пограничный комитет Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается, что мигрантам, разбившим лагерь на границе республики с Польшей, могут перебросить оружие и боеприпасы. Об этом он заявил во время совещания с правительством.
Как сообщает "БелТА", глава государства обратил внимание, что "наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт". По его словам, случаи передачи оружия фиксируются последние двое суток.
"Оружие в основном идёт, и мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему, из Донбасса. Идёт оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их", — сказал глава республики.
Президент Белоруссии поручил Министерству обороны, КГБ и погранвойскам страны обеспечить контроль за передвижением войск Польши и других стран на границе.
Ранее Лукашенко заявил о стрельбе польских военных в сторону Белоруссии поверх голов беженцев. Белорусский лидер подчеркнул, что в советские времена, если бы в сторону республики был замечен хоть один выстрел, то "там стёрли бы всё с лица земли".
Лента новостей
В Грузии показали, как Саакашвили сопротивляется и ломает оборудование в тюремной больнице
сегодня в 10:51
"Это страшное нарушение": Лукашенко заявил о стрельбе польских военных в сторону Белоруссии поверх голов беженцев
сегодня в 10:46
В Минцифры заявили об отражении рекордной по мощности атаки на "Госуслуги"
сегодня в 10:37
Комментариев: 0