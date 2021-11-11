Боня назвала полезной новую функцию "Сделай перерыв" в Instagram
Телеведущая подчеркнула, что часто устраивает себе подобные паузы. По её словам, в такие моменты остаётся много свободного времени, чтобы заняться остальными делами.
Виктория Боня. Фото © Instagram / victoriabonya
Телеведущая и светская львица Виктория Боня оценила новую функцию соцсети "Инстаграм", которая позволяет отдохнуть от просмотра ленты. Она отметила, что лично для неё данное нововведение будет очень полезно.
"Я думаю, эта функция будет полезной для тех, кто делает детоксы (диджитал-детоксы. — Прим. Лайфа). Я сама только вчера вернула свою страницу после трёх дней удаления. Иногда прям хочется выключить ["Инстаграм"], но такой кнопки нет, поэтому приходится удалять страницу. И все начинают думать, что меня взломали или что-то произошло", — рассказала Боня в беседе с Лайфом.
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Телеведущая подчеркнула, что часто устраивает себе отдых от соцсетей в виде пауз. По её словам, в подобные перерывы остаётся много свободного времени, чтобы наконец-то заняться полезными делами.
Ранее Лайф сообщал, что Instagram начал тестирование функции "Сделай перерыв". Так, во время долгого просмотра ленты пользователю будут предлагать сделать пару глубоких вдохов или послушать музыку. При этом время, через которое станет появляться данное сообщение, можно будет настроить под себя.
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