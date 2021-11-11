Синоптик рассказал москвичам, когда ждать очередного снега

В ночь с 10 на 11 ноября в Москве выпал снег, высота покрова составила один сантиметр на большинстве метеорологических станций, а в центре столицы — три. Однако он не задержится надолго из-за плюсовых температур в течения дня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в беседе с "Вечерней Москвой".

"В течение дня большая часть снежного покрова растает, так как температура днём будет положительная. Думаю, завтра его уже вообще не будет. К тому же пройдут дожди. Снег будет таять", — рассказал Леус.

По его словам, до конца ноября погода будет неустойчивой, поэтому маловероятно, что в Москве снежный покров сохранится. Однако в начале следующей недели снег ожидается, хотя также ненадолго. А в начале третьей декады ноября он может "пролежать подольше".

"Но пока наши прогнозы говорят, что постоянный снежный покров в ноябре вряд ли установится. Время от времени снег будет выпадать и таять: погода пока не хочет переходить на зимние рельсы и остаётся осенней, резко меняющейся", — объяснил Леус.

Метеоролог добавил, что рано пока говорить о количестве снега будущей зимой. Хотя ожидается тёплый сезон, поэтому не стоит рассчитывать на сугробы.