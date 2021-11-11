Умер освободивший Нельсона Манделу из тюрьмы экс-президент ЮАР де Клерк

На 86-м году жизни скончался бывший президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Фредерик Виллем де Клерк. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря фонда экс-лидера сообщает News24.

"Бывший президент скончался сегодня утром в своём доме во Фресне (Один из самых богатых районов Кейптауна. — Прим. Лайфа) после борьбы с раком. Ему было 85 лет", — пояснил представитель фонда.

Он отметил, что у Фредерика де Клерка остались супруга, двое детей и внуки. Стоит отметить, что минувшим летом сообщалось, что экс-лидер ЮАР страдает от рака лёгких.

Де Клерк был президентом ЮАР с 1989 по 1994 год. В 1990 году он освободил из тюрьмы Нельсона Манделу, а через три года они вместе получили Нобелевскую премию мира. Также политик являлся одним из главных инициаторов устранения режима апартеида.