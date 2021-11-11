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Умер освободивший Нельсона Манделу из тюрьмы экс-президент ЮАР де Клерк

85-летний политик скончался в своём доме в Кейптауне после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Минувшим летом стало известно, что у него рак лёгких.

11 ноября, 11:30
<p>Фредерик Виллем де Клерк. Фото © Andreas Rentz / WireImage</p>

Фредерик Виллем де Клерк. Фото © Andreas Rentz / WireImage

На 86-м году жизни скончался бывший президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Фредерик Виллем де Клерк. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря фонда экс-лидера сообщает News24.

"Бывший президент скончался сегодня утром в своём доме во Фресне (Один из самых богатых районов Кейптауна. — Прим. Лайфа) после борьбы с раком. Ему было 85 лет", — пояснил представитель фонда.

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Он отметил, что у Фредерика де Клерка остались супруга, двое детей и внуки. Стоит отметить, что минувшим летом сообщалось, что экс-лидер ЮАР страдает от рака лёгких.

Де Клерк был президентом ЮАР с 1989 по 1994 год. В 1990 году он освободил из тюрьмы Нельсона Манделу, а через три года они вместе получили Нобелевскую премию мира. Также политик являлся одним из главных инициаторов устранения режима апартеида.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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