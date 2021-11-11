Умер освободивший Нельсона Манделу из тюрьмы экс-президент ЮАР де Клерк
85-летний политик скончался в своём доме в Кейптауне после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Минувшим летом стало известно, что у него рак лёгких.
Фредерик Виллем де Клерк. Фото © Andreas Rentz / WireImage
На 86-м году жизни скончался бывший президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Фредерик Виллем де Клерк. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря фонда экс-лидера сообщает News24.
"Бывший президент скончался сегодня утром в своём доме во Фресне (Один из самых богатых районов Кейптауна. — Прим. Лайфа) после борьбы с раком. Ему было 85 лет", — пояснил представитель фонда.
Он отметил, что у Фредерика де Клерка остались супруга, двое детей и внуки. Стоит отметить, что минувшим летом сообщалось, что экс-лидер ЮАР страдает от рака лёгких.
Де Клерк был президентом ЮАР с 1989 по 1994 год. В 1990 году он освободил из тюрьмы Нельсона Манделу, а через три года они вместе получили Нобелевскую премию мира. Также политик являлся одним из главных инициаторов устранения режима апартеида.
Ранее Лайф писал, что умер актёр из сериала "Девчонки" Питер Сколари. На протяжении последних двух лет он боролся с раком.
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