Блогерша Диденко объяснила, как бороться с кибербуллингом
Девушка отметила, что близкие люди всегда поддержат и помогут, а пользователи Сети вольны говорить всё, что хотят.
Фото © Instagram / didenko.katerina
Блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный ревизорро", в День борьбы с кибербуллингом рассказала в беседе с Лайфом, что делать, если тебя ненавидят в Интернете. По её словам, "счастливые люди не будут писать гадости".
"Надо не принимать близко к сердцу, потому что люди за кадром могут говорить всё, что хочешь. В жизни такие диванные критики очень закомплексованные, с кучей проблем. Счастливые люди не будут писать гадости. У них своя жизнь. Надо фильтровать: есть Интернет, а есть своя личная жизнь", — сказала Диденко.
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Собеседница отметила, что из Сети идёт слишком много хейта и человек начинает загружаться, думать, что он сделал не так и что нужно исправить. Однако на самом деле меняться следует тем, кто пишет гадости. Кроме того, есть близкие люди и друзья, которые всегда поддержат и помогут.
"Надо понимать причину, почему тебя ненавидят. Может быть, ты что-то реально не так сделал? Почему такое происходит? Потом как-то попытаться на это повлиять, на репутацию, выбелить её, сделать добрые поступки, за которые точно не будет никакого хейта. Иногда, конечно, можно послушать мнение аудитории. Не все же настроены категорически против: всегда есть кто-то, кто поддержит", — заключила блогерша.
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