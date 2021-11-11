Мэр уральского города раскритиковал зама за призыв к антиваксерам уезжать из России

Мэр города Каменска-Уральского Алексей Герасимов не согласился с призывом своего заместителя Дениса Нестерова, который предложил антипрививочникам уехать из страны. Он заметил, что это заявление было сделано на эмоциях.

"Понимаю, почему конкретное высказывание вызвало такой резонанс. Очевидно, что оно неправильное. Речь идёт о наших людях, которыми мы дорожим, заботимся об их здоровье. Полагаю, злую шутку с Денисом Николаевичем сыграли эмоции", — цитирует градоначальника РИА "Новости".

Он уточнил, что его заместитель говорил о той ответственности, которую сегодня несёт каждый россиянин по отношению к окружающим. Усилия власти, заметил Герасимов, направлены на получение людьми защиты от коронавируса, а от того, насколько ответственно граждане будут относиться к мерам противодействия и прививкам, зависят многие человеческие жизни.