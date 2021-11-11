Психолог раскрыла ключевые ошибки участников "марафонов желаний"

Организаторы "марафонов желаний" часто обещают участникам достижения невозможных целей, однако такие акции — не волшебные, а сами люди могут обмануться, не соразмерив свои мечты и возможности. Психолог Ксения Аверс раскрыла главные ошибки участников таких марафонов в беседе с РИА ФАН.

"На самом деле можно выделить топ ошибок, которые совершают участники марафона и их ведущий. И самая главная — это то, что люди стремятся жить чужими желаниями, навязанными обществом. Для многих людей одобрение социума важно. Поэтому свои первые "хочу" у неокрепших умов формируются при взгляде на сторонние ценности. <...> Но это неправильно и может привести к эмоциональному выгоранию. В погоне за чужими приоритетами можно упустить то, что действительно ценно: дружбу, отношения", — отметила специалист.

При этом эксперт указала, что марафоны действительно отчасти могут помочь добиться каких-то целей, но жизнь большинства участников, как правило, не меняется, на что есть объективные причины. По словам Аверс, всё желаемое должно быть реально осуществимым, а если задуманного невозможно достичь, то в погоне за ним легко обесценить собственную жизнь. Психолог подчеркнула, что лучше оцифровать все свои мечты, с чем поможет такой бизнес-инструмент, как декомпозиция. При этом большую цель стоит разбить на мелкие и составить план с временными отрезками, в которые всё должно быть выполнено.

"Бездействовать не получится. Хотя на марафоне желаний помогают отыскать в себе энергию на достижение цели, но, ничего с ней не делая, происходит только разрушение изнутри. Подобное может привести к психосоматическим заболеваниям", — предупредила собеседница.

Кроме того, при формировании целей и желаний важно обратить внимание на их актуальность. Аверс отметила, что приоритеты со временем могут меняться, поэтому их нужно корректировать, хотя бы раз в месяц — что-то вычёркивать, а что-то добавлять. Также не стоит жить желаниями, которые противоречат базовым ценностям. Например, невозможно хотеть быть свободным и при этом мечтать о квартире в ипотеку.

Психолог признала, что жизнь иногда действительно подкидывает случайности, которые помогают "словно по волшебству" достичь желаемого, однако чаще всего такое происходит с людьми, которые сильно стремятся к цели и пусть интуитивно, но уже начали работать над собой.