Боец Bellator Сергей Харитонов в беседе со "Спорт-Экспрессом" поделился мнением, что американец Тимоти Джонсон намеренно проиграл Фёдору Емельяненко в их очном противостоянии в конце октября.

"Я не считаю, что Тимоти Джонсон вышел и дрался. Я так не считаю. Я считаю, что Тимоти Джонсон вышел и упал. У него задача была выйти и упасть. Это мое личное мнение. Я не смотрел бой в прямом эфире", — заявил Харитонов.

К такому выводу боец пришёл после того, как посмотрел встречу в записи. По его мнению, Джонсон просто не работал так, как делает это обычно. При этом, Харитонов не считает, что за это американцу могли заплатить. Возможно, он сделал это из большого уважения к Фёдору Емельяненко.