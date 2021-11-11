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"Вышел и упал": Боец ММА заявил, что Джонсон специально проиграл Фёдору Емельяненко

Поединок состоялся в Москве 23 октября и завершился уже в первом раунде эффектной победой россиянина.

11 ноября, 12:04
<p>Фото © Lucas Noonan/Bellator MMA</p>

Фото © Lucas Noonan/Bellator MMA

Боец Bellator Сергей Харитонов в беседе со "Спорт-Экспрессом" поделился мнением, что американец Тимоти Джонсон намеренно проиграл Фёдору Емельяненко в их очном противостоянии в конце октября.

"Я не считаю, что Тимоти Джонсон вышел и дрался. Я так не считаю. Я считаю, что Тимоти Джонсон вышел и упал. У него задача была выйти и упасть. Это мое личное мнение. Я не смотрел бой в прямом эфире", — заявил Харитонов.

К такому выводу боец пришёл после того, как посмотрел встречу в записи. По его мнению, Джонсон просто не работал так, как делает это обычно. При этом, Харитонов не считает, что за это американцу могли заплатить. Возможно, он сделал это из большого уважения к Фёдору Емельяненко.

"Спокойной ночи": Цзю оценил эффектную победу Фёдора Емельяненко в бою против Джонсона

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Ранее Лайф сообщал, что Емельяненко одержал победу над Джонсоном на первом турнире Bellator в России. Американец получил такую серию ударов в голову, после которой уже не смог продолжать бой.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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