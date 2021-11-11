Трансфер Миранчука может стать первым для "Дженоа" после назначения Шевченко главным тренером

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в "Дженоа". Об этом сообщает Calciomercato.

Клуб из Генуи может арендовать 26-летнего футболиста в январе во время зимнего трансферного окна. В этом случае россиянин станет первым приобретением "Дженоа" после назначения на пост главного тренера бывшего наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

"Также интерес к Миранчуку проявляют ещё три итальянских клуба: "Торино", "Сассуоло" и "Сампдория".

Миранчук перешёл в "Аталанту" в августе 2020 года из московского "Локомотива". Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро. Соглашение россиянина с "Аталантой" рассчитано до 30 июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.