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Двоюродный брат Нурмагомедова незадолго до задержания снимал сториз о поездке в Москву

Родственник бойца ММА в ролике задаёт вопросы товарищу, который рассказывает о том, что его дела идут "чётко".

11 ноября, 14:38

Усман Нурмагомедов. Фото © Instagram / usman_nurmagomedov

Двоюродный брат Нурмагомедова незадолго до задержания снимал сториз о поездке в Москву. Видео © Instagram / usman_nurmagomedov ; kamal_idrisov

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, которого задержали в аэропорту Шереметьево за наезд на капитана полиции на КПП у аэропорта Махачкалы, незадолго до инцидента публиковал радостные сториз в "Инстаграме" о поездке в столицу.

На кадрах Усман Нурмагомедов задаёт вопросы своему товарищу Камалу Идрисову, тот отвечает, что у него дела идут "чётко" и после завтрака они вылетают в Москву. При этом, судя по кадрам, приятель Усмана сидит не за рулём, поэтому можно сделать вывод, что автомобилем управляет, скорее всего, сам брат бойца ММА.

"Кто где, а мы в зале": Брат Хабиба отреагировал на новости о задержании за наезд на полицейского

"Кто где, а мы в зале": Брат Хабиба отреагировал на новости о задержании за наезд на полицейского

Напомним, двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова задержали в Москве за наезд на полицейского. 23-летний Усман опаздывал на рейс в столицу и сбил капитана на КПП у аэропорта Махачкалы.

Прорывался в аэропорт на "камри" без номеров: Появилось видео с моментом наезда авто брата Нурмагомедова на полицейского

Прорывался в аэропорт на "камри" без номеров: Появилось видео с моментом наезда авто брата Нурмагомедова на полицейского

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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