Двоюродный брат Нурмагомедова незадолго до задержания снимал сториз о поездке в Москву
Родственник бойца ММА в ролике задаёт вопросы товарищу, который рассказывает о том, что его дела идут "чётко".
Усман Нурмагомедов. Фото © Instagram / usman_nurmagomedov
Двоюродный брат Нурмагомедова незадолго до задержания снимал сториз о поездке в Москву. Видео © Instagram / usman_nurmagomedov ; kamal_idrisov
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, которого задержали в аэропорту Шереметьево за наезд на капитана полиции на КПП у аэропорта Махачкалы, незадолго до инцидента публиковал радостные сториз в "Инстаграме" о поездке в столицу.
На кадрах Усман Нурмагомедов задаёт вопросы своему товарищу Камалу Идрисову, тот отвечает, что у него дела идут "чётко" и после завтрака они вылетают в Москву. При этом, судя по кадрам, приятель Усмана сидит не за рулём, поэтому можно сделать вывод, что автомобилем управляет, скорее всего, сам брат бойца ММА.
Напомним, двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова задержали в Москве за наезд на полицейского. 23-летний Усман опаздывал на рейс в столицу и сбил капитана на КПП у аэропорта Махачкалы.
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