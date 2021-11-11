Двоюродный брат Нурмагомедова незадолго до задержания снимал сториз о поездке в Москву. Видео © Instagram / usman_nurmagomedov ; kamal_idrisov

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, которого задержали в аэропорту Шереметьево за наезд на капитана полиции на КПП у аэропорта Махачкалы, незадолго до инцидента публиковал радостные сториз в "Инстаграме" о поездке в столицу.

На кадрах Усман Нурмагомедов задаёт вопросы своему товарищу Камалу Идрисову, тот отвечает, что у него дела идут "чётко" и после завтрака они вылетают в Москву. При этом, судя по кадрам, приятель Усмана сидит не за рулём, поэтому можно сделать вывод, что автомобилем управляет, скорее всего, сам брат бойца ММА.