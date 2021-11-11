Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова задержали в Москве за наезд на полицейского

В аэропорту Шереметьево задержали двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова. Его подозревают в наезде на сотрудника полиции в Дагестане. По информации Лайфа, Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов опаздывали на рейс в Москву и, вместо того чтобы притормозить на КПП у аэропорта Махачкалы, сбили капитана полиции Алексея Назарова.

Нурмагомедова в столице встретили сотрудники транспортной полиции. Сейчас он на допросе. Информация о состоянии полицейского уточняется. По предварительным данным, у него ушиб мягких тканей головы.

"В столичном аэропорту Шереметьево сотрудниками транспортной полиции по ориентировке, поступившей из ОМВД России по городу Каспийску Республики Дагестан, задержаны двое граждан 1998 года рождения, прилетевшие рейсом из Махачкалы. Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП Аэропорт города Каспийска. Граждане доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос о задержании и помещении в ИВС", — прокомментировали Лайфу в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

23-летний Усман Нурмагомедов, как и его брат, является известным спортсменом, бойцом смешанных боевых искусств, выступающим под эгидой Bellator MMA, чемпионом мира среди юниоров союза ММА 2017.