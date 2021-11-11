Нарушения сна увеличивают риск смерти от коронавируса

Учёные из Кливлендской клиники выяснили, что у людей с нарушением сна коронавирус протекает тяжелее. Уровень смертности и госпитализации среди них достигает 31%. Об этом сообщает MedicalXpress.

Исследовательская группа, которую возглавляет доктор медицинских наук Рина Мера, проанализировала данные 5400 пациентов Кливлендской клиники. В итоге оказалось, что, хотя пациенты с нарушением дыхания во сне и гипоксией не имеют повышенного риска развития CoViD-19, у них наблюдается худший клинический прогноз заболевания.

"Поскольку пандемия CoViD-19 продолжается, а заболевание остаётся весьма изменчивым от пациента к пациенту, крайне важно улучшить нашу способность прогнозировать, у кого болезнь будет протекать тяжелее, чтобы мы могли надлежащим образом распределять ресурсы. Данное исследование улучшило наше понимание связи между нарушениями сна и вероятностью неблагоприятных исходов заболевания", — рассказала доктор Мера.

Учёные брали в расчёт сопутствующие заболевания, такие как ожирение, болезни сердца и лёгких, рак.

"Если гипоксия, связанная со сном, действительно приводит к худшим последствиям CoViD-19, следует применять стратегию стратификации риска, чтобы определить приоритетность раннего назначения терапии CoViD-19 этой подгруппе пациентов", — сказала первый автор исследования Синтия Пена Орбеа.