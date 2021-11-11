Гинеколог объяснила, может ли пол ребёнка влиять на течение ковида у беременных

Пол будущего ребёнка вряд ли может повлиять на способность организма матери противостоять коронавирусной инфекции. Такое мнение выразила врач – гинеколог-репродуктолог Мария Милютина, комментируя исследование американских учёных, которые пришли к выводу, что беременные мальчиками якобы хуже защищены от СoViD-19.

"Это данные только одного исследования, поэтому мы не можем ему полностью доверять. Это не повод расслабляться мамам, вынашивающим девочек, и не повод сильно переживать мамам, вынашивающим мальчиков", — цитирует "Москва 24" слова врача.

Милютина отметила, что всем без исключения беременным необходимо придерживаться мер предосторожности в период пандемии. В частности, носить маски и соблюдать безопасную дистанцию. Медик также напомнила, что с 22 недель женщинам в положении можно вакцинироваться от СoViD-19. И этот процесс является совершенно безопасным, подчеркнула специалист.