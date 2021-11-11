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Иммунолог Болибок раскрыл способ получения ударной дозы антител к ковиду

Медик заметил, что, если у организма нет контакта с инфекцией, ему незачем держать защиту, а также тратить энергию и белок.

11 ноября, 13:03
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Выработать ударную дозу антител против коронавируса поможет ревакцинация спустя пять-шесть месяцев после перенесённой болезни или первой прививки. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Ревакцинация даёт ударную дозу антител. Если мы поставим прививку первый раз, иммунная система выработает высокий уровень антител, но они будут быстро падать, потому что иммунитет так устроен", — приводит его слова Ura.ru.

Медик заметил, что, если у организма нет контакта с инфекцией, ему незачем держать антитела и тратить энергию и белок. Клетки памяти вступят в действие при повторном заражении или ревакцинации, а клеточный иммунитет является долгосрочным и будет поддерживать человека, предупредил он.

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"И уровень антител будет совершенно огромный — в моей практике были случаи от 2000 до 5600 BAU на миллилитр", — добавил Болибок, уточнив, что повторные вакцины являются самым безопасным способом сказать организму не расслабляться.

Эту позицию поддержал иммунолог Николай Крючков, заметив, что в таком случае укололся бы бустерной дозой.

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Ранее доктор медицинских наук профессор Заурбек Шугушев рассказал, как ковид будит в организме "немого убийцу". Вакцинация поможет легче перенести атаку коронавируса и избежать тяжёлых последствий для здоровья, заметил он.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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