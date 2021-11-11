Депутат сообщил о планах Госдумы в два раза увеличить средства на устранение "цифрового неравенства"

По словам Игоря Кастюкевича, сейчас обсуждается проект бюджета на 2022–2024 годы, предусматривающий более 35 млрд рублей на подключение к интернету свыше 80 тысяч социально значимых организаций.

В Госдуме обсуждают возможность в два раза увеличить выделение средств, которые планируется направить в 2022 году на программу "Устранение цифрового неравенства 2.0". Как заметил первый заместитель председателя Комитета молодёжной политики, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Игорь Кастюкевич, в XXI веке невозможно не уделять должного внимания цифровым технологиям.

"Фильмы в космосе снимаем, а школы в удалённых территориях не все к интернету подключены. Тем более актуальны вопросы автоматизации и цифровизации сегодня, когда пандемия внесла серьёзные коррективы. Дистанционное обучение невозможно организовать без средств связи, мы все это понимаем. А цифровая трансформация без денег невозможна", — заметил парламентарий.

Согласно уже работающей программе, в текущем году мобильная связь появится в 1198 сёлах, посёлках и деревнях с численностью от 100 до 500 человек, жителям станет доступна мобильная связь стандарта 4G/LTE, которая также обеспечит устойчивый доступ к Сети.

Кроме того, добавил Кастюкевич, сейчас в нижней палате парламента обсуждается проект бюджета на 2022–2024 годы, который предусматривает более 35 миллиардов рублей на подключение к интернету до конца следующего года свыше 80 тысяч социально значимых организаций. Парламентарий уточнил, что обеспечение доступа людей к быстрому интернету на всей территории страны — стратегическая задача.

"Она стратегическая ещё и потому, что со временем мы, я уверен, отойдём от хождения по инстанциям, чтобы получить какой-нибудь документ. Качество государственных услуг зависит от устойчивой интернет-связи, чтобы в итоге к 2024 году все справки, социальные льготы и пособия наконец перешли в онлайн и жителям достаточно было нажать пару кнопок, чтобы получить нужный документ или выплату", — сказал Кастюкевич, добавив, что на реализацию федерального проекта "Цифровое государственное управление" планируется направить 297,5 миллиарда рублей в следующие три года.