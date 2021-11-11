В Москве мошенники украли у семьи онкобольного ребёнка 980 тысяч, собранные на лечение

В Москве телефонные мошенники обокрали почти на миллион рублей семью онкобольного ребёнка. Видео © t.me / shot_shot

Телефонные мошенники украли у московской семьи почти миллион рублей, который предназначался для реабилитации больного онкологией сына. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам потерпевшей Елены Пашкевич, её четырёхлетний сынишка болеет лейкозом. На его реабилитацию семья, родственники и друзья собрали 980 тысяч рублей. 3 ноября у мальчика поднялась температура под 40 градусов. И в этот момент раздался телефонный звонок. Человек на том конце провода представился работником одного из банков и сообщил о попытке оформления кредита.

"Я говорю: "Нет, никакого кредита нет". Он говорит: "Так, надо срочно проверить все ваши счета. У вас есть счета в каких-то банках?" Я говорю: "Да, есть, у меня в "Хоум кредите", у меня на большую сумму на лечение ребёнка находятся деньги. Я назвала код, и все деньги сняли. Это деньги для лечения, для реабилитации, поэтому это вдвойне обидно, что я не смогла сберечь их", — призналась Пашкевич.

Веря в доброту людей и "имея на руках такое горе", не предполагаешь, что окружающие могут так обмануть, отметила Елена. По её словам, сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Также женщине однозначно хотелось бы привлечь к ответственности тех, кто её развёл, и вернуть деньги.