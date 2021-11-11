"Ростову" запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов
Его наказали из-за задолженности перед Арсением Логашовым, который играл за клуб с 2013 по 2014 год и с 2018-го по 2021-й.
Фото © ФК "Ростов"
Палата РФС по разрешению споров наложила на "Ростов" запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщается на сайте организации.
Донской клуб наказали из-за задолженности перед защитником Арсением Логашовым, который выступал в его составе с 2013 по 2014 год, а также с 2018-го по 2021-й.
Отмечается, что запрет "Ростову" может быть снят после того, как клуб полностью рассчитается с футболистом. Речь идёт о перечислении игроку процентов за задержку выплат компенсационного и стимулирующего характера.
В составе "Ростова" Логашов стал обладателем Кубка России. Сейчас 30-летний защитник выступает в первенстве ФНЛ за краснодарскую "Кубань". Также в его активе есть один матч в составе сборной России.
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