"Ростову" запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов

Палата РФС по разрешению споров наложила на "Ростов" запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщается на сайте организации.

Донской клуб наказали из-за задолженности перед защитником Арсением Логашовым, который выступал в его составе с 2013 по 2014 год, а также с 2018-го по 2021-й.

Отмечается, что запрет "Ростову" может быть снят после того, как клуб полностью рассчитается с футболистом. Речь идёт о перечислении игроку процентов за задержку выплат компенсационного и стимулирующего характера.