Экс-игрок "Крыльев Советов" Ковба попал в реанимацию из-за коронавируса

Бывший футболист "Крыльев Советов" Денис Ковба находится в реанимации в тяжёлом состоянии с диагнозом "коронавирус". Об этом в "Инстаграме" рассказала его супруга Надежда.

"Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации с диагнозом CoViD. Сейчас можно только молиться и ждать", — написала жена игрока.