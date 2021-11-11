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Экс-игрок "Крыльев Советов" Ковба попал в реанимацию из-за коронавируса

В составе клуба с берегов Волги он провёл 260 поединков, а также он выступал за "Химки".

11 ноября, 12:29
<p>Фото © ТАСС / Денис Ковба</p>

Фото © ТАСС / Денис Ковба

Бывший футболист "Крыльев Советов" Денис Ковба находится в реанимации в тяжёлом состоянии с диагнозом "коронавирус". Об этом в "Инстаграме" рассказала его супруга Надежда.

"Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации с диагнозом CoViD. Сейчас можно только молиться и ждать", — написала жена игрока.

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Добавим, что за "Крылья Советов" Ковба провёл 260 матчей, в которых забил восемь мячей. Помимо клуба с берегов Волги он выступал за подмосковные "Химки".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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