Экс-игрок "Крыльев Советов" Ковба попал в реанимацию из-за коронавируса
В составе клуба с берегов Волги он провёл 260 поединков, а также он выступал за "Химки".
Фото © ТАСС / Денис Ковба
Бывший футболист "Крыльев Советов" Денис Ковба находится в реанимации в тяжёлом состоянии с диагнозом "коронавирус". Об этом в "Инстаграме" рассказала его супруга Надежда.
"Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации с диагнозом CoViD. Сейчас можно только молиться и ждать", — написала жена игрока.
Добавим, что за "Крылья Советов" Ковба провёл 260 матчей, в которых забил восемь мячей. Помимо клуба с берегов Волги он выступал за подмосковные "Химки".
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