"Ничего не решено": Агент Жиго отреагировал на слухи об уходе футболиста из "Спартака" зимой
Французский защитник выступает за "Спартак" с 2018 года. Он провёл за красно-белых 91 матч во всех турнирах.
Фото © ФК "Спартак"
Мохамед Беншенафи, агент защитника московского "Спартака" Самюэля Жиго, заявил, что решение об уходе футболиста из столичной команды уже нынешней зимой на данный момент не принято. Об этом сообщает "РБ-Спорт".
По информации СМИ, Жиго хочет покинуть "Спартак" во время зимнего трансферного окна. Сообщалось, что игрока не устраивает ситуация, при которой он не может видеться со своей семьёй, проживающей во Франции.
"Сперва нужно поговорить со "Спартаком" и Самюэлем, чтобы понять, чего хочет каждая сторона. Но пока никаких решений ещё не принято", — отметил Беншенафи.
Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. Он провёл за красно-белых 91 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Контракт французского футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Комментариев: 0