Мохамед Беншенафи, агент защитника московского "Спартака" Самюэля Жиго, заявил, что решение об уходе футболиста из столичной команды уже нынешней зимой на данный момент не принято. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

По информации СМИ, Жиго хочет покинуть "Спартак" во время зимнего трансферного окна. Сообщалось, что игрока не устраивает ситуация, при которой он не может видеться со своей семьёй, проживающей во Франции.

"Сперва нужно поговорить со "Спартаком" и Самюэлем, чтобы понять, чего хочет каждая сторона. Но пока никаких решений ещё не принято", — отметил Беншенафи.