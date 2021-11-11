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Президент Эстонии призвал читать произведения Достоевского

По словам Кариса, при чтении книг русского писателя хочется стать лучше, появляется чувство сострадания к другим, а также ощущение, что красота действительно спасёт мир.

11 ноября, 12:32
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/PresidentAlarKaris" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Alar Karis</a></p>

Фото © Facebook / Alar Karis

Президент Эстонии Алар Карис призвал всех читать произведения Фёдора Михайловича Достоевского. В день 200-летия со дня рождения великого русского писателя и публициста он выложил пост на своей странице в "Фейсбуке".

"Читая произведения этого великого деятеля мировой литературы, я часто поражаюсь тому, насколько глубоко можно прочувствовать и описать человеческую душу. Удивительно, как человек, испытавший невообразимые жизненные страдания, может в своих произведениях сохранять надежду, веру и стремление стать лучше", — сказано в посте.

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По словам президента Эстонии, при чтении книг Достоевского хочется стать лучше, появляется чувство сострадания к другим, а также ощущение, что красота действительно спасёт мир. Он отметил, что из биографии великого классика можно узнать, какую важность несут обстановка и ценности, которые мы дарим нашим детям, а также, насколько важна культура. Алар Карис призвал всех читать Достоевского и вообще всю великую литературу.

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Политик уточнил, что в настоящее время находится во Франции, стране, которая тоже связана с Достоевским.

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"Помимо того, что произведения Достоевского содержат обширные главы на французском языке, первым литературным трудом Достоевского стал перевод на русский язык романа "Евгения Гранде" французского писателя Оноре де Бальзака", — заключил президент Эстонии.

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге к 200-летию писателя запустят автобус с портретом Достоевского. Это не первая подобная акция в Северной столице, ранее к юбилею Александра Невского там ходил особо оформленный трамвай.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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