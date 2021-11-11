Президент Эстонии призвал читать произведения Достоевского

Президент Эстонии Алар Карис призвал всех читать произведения Фёдора Михайловича Достоевского. В день 200-летия со дня рождения великого русского писателя и публициста он выложил пост на своей странице в "Фейсбуке".

"Читая произведения этого великого деятеля мировой литературы, я часто поражаюсь тому, насколько глубоко можно прочувствовать и описать человеческую душу. Удивительно, как человек, испытавший невообразимые жизненные страдания, может в своих произведениях сохранять надежду, веру и стремление стать лучше", — сказано в посте.

По словам президента Эстонии, при чтении книг Достоевского хочется стать лучше, появляется чувство сострадания к другим, а также ощущение, что красота действительно спасёт мир. Он отметил, что из биографии великого классика можно узнать, какую важность несут обстановка и ценности, которые мы дарим нашим детям, а также, насколько важна культура. Алар Карис призвал всех читать Достоевского и вообще всю великую литературу.

Политик уточнил, что в настоящее время находится во Франции, стране, которая тоже связана с Достоевским.

"Помимо того, что произведения Достоевского содержат обширные главы на французском языке, первым литературным трудом Достоевского стал перевод на русский язык романа "Евгения Гранде" французского писателя Оноре де Бальзака", — заключил президент Эстонии.