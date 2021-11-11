Во Владимире умер младенец, заразившийся ковидом от матери на третий день жизни
На протяжении всего курса лечения малыша местные врачи согласовывали свои действия по системе телемедицины с коллегами из ведущих учреждений.
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Врачи не смогли спасти 10-дневного малыша из Владимира, который заразился коронавирусом от матери на третий день жизни. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения региона Константин Баранов. Помочь в лечении младенца специалистам федеральных клиник ранее поручил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
По словам главы областного Депздрава, на протяжении всего лечения местные врачи согласовывали свои действия по системе телемедицины с коллегами из ведущих учреждений. Баранов также отметил, что ребёнок появился на свет недоношенным с врождёнными пороками.
"К сожалению, ребёнок умер. Тяжёлый исход. Мы его разобрали, и я вижу, что было сделано всё необходимое, всё возможное, что можно было сделать. О переводе ребёнка в Москву вопрос не стоял, потому что все необходимые инструменты у нас были и состояние его могло ухудшиться резко", — сообщил Баранов.
При этом вопрос о переводе маленького пациента в Москву не стоял. Хотя "медики и сделали всё возможное и невозможное", будет собрана расширенная комиссия для разбора данного инцидента. Кроме того, Баранов указал, что в настоящий момент на стационарном лечении во Владимирской области находится 27 детей с ковидом, один ребёнок — в тяжёлом состоянии.
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