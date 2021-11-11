Во Владимире умер младенец, заразившийся ковидом от матери на третий день жизни

Врачи не смогли спасти 10-дневного малыша из Владимира, который заразился коронавирусом от матери на третий день жизни. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения региона Константин Баранов. Помочь в лечении младенца специалистам федеральных клиник ранее поручил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По словам главы областного Депздрава, на протяжении всего лечения местные врачи согласовывали свои действия по системе телемедицины с коллегами из ведущих учреждений. Баранов также отметил, что ребёнок появился на свет недоношенным с врождёнными пороками.

"К сожалению, ребёнок умер. Тяжёлый исход. Мы его разобрали, и я вижу, что было сделано всё необходимое, всё возможное, что можно было сделать. О переводе ребёнка в Москву вопрос не стоял, потому что все необходимые инструменты у нас были и состояние его могло ухудшиться резко", — сообщил Баранов.