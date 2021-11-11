Лавров назвал неправдой заявления о причастности "Аэрофлота" к перевозке мигрантов
Глава МИД РФ подчеркнул, что российская авиакомпания не летает в столицы стран, откуда идёт основной поток беженцев.
Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал информацию издания Politico о том, что Евросоюз может наложить санкции на российскую компанию "Аэрофлот" из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе. По словам главы внешнеполитического ведомства, информация о том, что авиаперевозчик имеет отношение к трансферу беженцев, не имеет под собой никаких оснований.
"Если очень дипломатично, то это неправда. И "Аэрофлот", насколько я знаю, рейсами между столицами тех стран, откуда беженцы потоком идут в Европу после того, как Европа вместе с Америкой эти страны разбомбили, не летает <…> в столицу Белоруссии", — отметил Лавров в ходе пресс-конференции.
Ранее в самом "Аэрофлоте" опровергли причастность к перевозке мигрантов в Белоруссию. Представители авиаперевозчика отметили, что информация о санкциях может негативно отразиться на деятельности компании. В "Аэрофлоте" уточнили, что граждане Ирана, Ирака и Сирии могут попасть через Россию в Белоруссию исключительно по российским транзитным визам, а с 1 октября через Москву в Минск из Бейрута попало только 19 человек, в то же время иракцев и сирийцев, следующих в столицу Белоруссии из Ташкента, Стамбула и Дубая, не зафиксировано.
Комментариев: 0