Лавров назвал неправдой заявления о причастности "Аэрофлота" к перевозке мигрантов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал информацию издания Politico о том, что Евросоюз может наложить санкции на российскую компанию "Аэрофлот" из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе. По словам главы внешнеполитического ведомства, информация о том, что авиаперевозчик имеет отношение к трансферу беженцев, не имеет под собой никаких оснований.

"Если очень дипломатично, то это неправда. И "Аэрофлот", насколько я знаю, рейсами между столицами тех стран, откуда беженцы потоком идут в Европу после того, как Европа вместе с Америкой эти страны разбомбили, не летает <…> в столицу Белоруссии", — отметил Лавров в ходе пресс-конференции.