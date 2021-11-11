Калининградец убил сына знакомой из-за плача. Видео © УМВД России по Калининградской области

В Калининградской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве полуторагодовалого ребёнка. Мать вместе с сыном гостили в посёлке Тимирязево у 50-летнего знакомого, с которым женщина распивала алкоголь. Она заснула, а, проснувшись через час, обнаружила отсутствие младенца.

"По предварительным данным, женщина уснула в квартире подозреваемого, а её сын начал капризничать. Плач раздражал мужчину. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил мальчика головой о ступени лестницы в подъезде дома, а также нанёс ему в область головы несколько ударов молотком", — рассказали в региональном СУ СК РФ.

При осмотре чердака дома сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили тело малыша. При этом подозреваемый сам "принимал активное участие" в поисках ребёнка. Сейчас мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

"Дикий случай, в результате которого было найдено бездыханное тело полуторагодовалого ребёнка, моментально сплотил силовиков с целью оперативного поиска злодея. И спустя три часа, глубокой ночью, следственная группа при поддержке криминалистов нашла мужчину, который чудовищно избавился от малыша, не оставив ему шанса на жизнь", — сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.