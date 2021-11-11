Опрос показал, сколько родителей планирует контролировать детей всю жизнь

В России каждый третий родитель (43%) частично погружён в учебный процесс своего чада дошкольного и школьного возраста. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-университета Skypro и онлайн-школы Skysmart, поступившие в распоряжение Лайфа.

При этом почти половина (46%) респондентов призналась, что серьёзно контролирует образование детей. В это же время 9% заявили, что стараются не вникать в учебный процесс, и лишь 2% отметили, что вообще не лезут в эту степь.

Уточняется, что треть опрошенных (34%) собирается контролировать наследников до 18 лет, а 17% — до устройства чада на работу, то есть примерно до 22–25 лет. Интересно отметить, что часть родителей (11%) заявила, что будут осуществлять чуткий надзор за детьми на протяжении всей жизни.

Кроме того, большинство (80%) респондентов призналось, что образование или будущую профессию за детей должны выбирать родители или родственники. И всего лишь 20% считают, что это решение необходимо доверить ребёнку.

Добавим, что в опросе принимал участие 1571 россиян, у которых есть дети.