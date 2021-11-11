Опрос показал, сколько родителей планирует контролировать детей всю жизнь
При этом часть респондентов заявила, что намерена осуществлять надзор до выхода наследников на работу. И лишь треть опрошенных готова делать это до совершеннолетия.
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В России каждый третий родитель (43%) частично погружён в учебный процесс своего чада дошкольного и школьного возраста. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-университета Skypro и онлайн-школы Skysmart, поступившие в распоряжение Лайфа.
При этом почти половина (46%) респондентов призналась, что серьёзно контролирует образование детей. В это же время 9% заявили, что стараются не вникать в учебный процесс, и лишь 2% отметили, что вообще не лезут в эту степь.
Уточняется, что треть опрошенных (34%) собирается контролировать наследников до 18 лет, а 17% — до устройства чада на работу, то есть примерно до 22–25 лет. Интересно отметить, что часть родителей (11%) заявила, что будут осуществлять чуткий надзор за детьми на протяжении всей жизни.
Кроме того, большинство (80%) респондентов призналось, что образование или будущую профессию за детей должны выбирать родители или родственники. И всего лишь 20% считают, что это решение необходимо доверить ребёнку.
Добавим, что в опросе принимал участие 1571 россиян, у которых есть дети.
Ранее опрос показал, сколько россиян считают себя добрыми. Большинство уверено, что развить в себе милосердие возможно. Также более половины респондентов считает, что раньше люди проявляли больше доброты.
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