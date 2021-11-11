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Гинцбург назвал великолепной идею введения системы QR-кодов в транспорте

По словам главы Центра имени Гамалеи, такая мера положительно скажется на подавлении циркуляции существующего дельта-штамма коронавируса.

11 ноября, 13:06

Александр Гинцбург. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, отметив, что "это будет великолепно". Таким мнением он поделился в беседе с РБК.

"Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно", — сказал Гинцбург.

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Он отметил, что такая мера положительно повлияет на подавление циркуляции дельта-штамма коронавируса и не допустит распространения новых вариантов CoViD-19. Кроме того, эксперт указал на необходимость бороться с сайтами по продаже фальшивых сертификатов. Их можно блокировать, а также вводить административную или уголовную ответственность в отношении создателей таких ресурсов.

Ранее Лайф рассказывал, что федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса официально сообщил о подготовке законопроектов о введении обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. О внесении этих инициатив в Госдуму обещают сообщить дополнительно. Детали законопроекта не приводятся.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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