Гинцбург назвал великолепной идею введения системы QR-кодов в транспорте

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, отметив, что "это будет великолепно". Таким мнением он поделился в беседе с РБК.

"Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно", — сказал Гинцбург.

Он отметил, что такая мера положительно повлияет на подавление циркуляции дельта-штамма коронавируса и не допустит распространения новых вариантов CoViD-19. Кроме того, эксперт указал на необходимость бороться с сайтами по продаже фальшивых сертификатов. Их можно блокировать, а также вводить административную или уголовную ответственность в отношении создателей таких ресурсов.