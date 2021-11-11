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Коты мысленно определяют местоположение хозяев по голосу, выяснили учёные

Такой вывод исследователи сделали по результатам эксперимента, в котором приняло участие 50 питомцев. Себя пушистики выдали, шевеля ушами и меняя направление головы.

11 ноября, 13:48
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Японские учёные из Киотского университета выяснили, что кошки способны устанавливать местоположение хозяина по нахождению голоса. Они провели исследование, участие в котором приняло 50 питомцев. Статья опубликована в журнале PLOS One.

Учёные в ходе эксперимента поместили каждую кошку в комнату с двумя дверьми и окном. Также на расстоянии не менее четырёх метров друг от друга разместили два динамика. Один — снаружи возле двери, а другой — около второй двери или окна. А для того чтобы наблюдать за кошками, установили видеокамеры. После исследователи включали голос хозяина каждого из питомцев с интервалом в 2,5 секунды. При этом звук воспроизводился на разных динамиках.

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Проанализировав видео с камер, эксперты оценили реакцию каждой кошки и пришли к выводу, что особо впечатлены они не были. Однако когда голос хозяина звучал то из одного динамика, то из другого, питомцы всё же трепетали. Их выдавало шевеление ушами и изменение направления головы.

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Так, учёные пришли к выводу, что кошки мысленно отслеживают местоположение хозяина по его голосу. Поэтому они удивляются, когда понимают, что человек переместился в другое место. Как отмечает одна из авторов эксперимента, это свидетельствует о высоком уровне интеллекта кошек.

Ранее Лайф рассказал, что расшифрована умиляющая привычка собак наклонять голову при общении с хозяином. Исследователи изучили рефлексы питомца после просьбы человека принести игрушку и пришли к интересным выводам.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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