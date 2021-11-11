Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс назвал не соответствующей действительности информацию СМИ о том, что руководство "Монако" запросило у клуба 46 миллионов евро за трансфер российского полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Сообщалось, что в 25-летнем хавбеке лично заинтересован главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес. При этом трансфер может сорваться из-за высокой цены на футболиста.

"Информация о том, что клуб "Монако" запросил у нас за Головина 46 миллионов евро, это абсолютная чушь", — отметил Брандс.

В нынешнем сезоне Головин провёл 16 матчей за "Монако" во всех турнирах. На его счету три гола и три результативные передачи.