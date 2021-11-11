"Абсолютная чушь": В "Эвертоне" отреагировали на сообщение о возможном трансфере Головина за 46 миллионов евро
В нынешнем сезоне футболист провёл за "Монако" во всех турнирах 16 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.
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Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс назвал не соответствующей действительности информацию СМИ о том, что руководство "Монако" запросило у клуба 46 миллионов евро за трансфер российского полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Сообщалось, что в 25-летнем хавбеке лично заинтересован главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес. При этом трансфер может сорваться из-за высокой цены на футболиста.
"Информация о том, что клуб "Монако" запросил у нас за Головина 46 миллионов евро, это абсолютная чушь", — отметил Брандс.
В нынешнем сезоне Головин провёл 16 матчей за "Монако" во всех турнирах. На его счету три гола и три результативные передачи.
В 2018 году россиянин перешёл в "Монако" из ЦСКА. Его контракт с клубом из княжества рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 28 миллионов евро.
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